Prevenzione contro la cecità, il camper in città per le visite gratuite

Gela. Ritorna la campagna di prevenzione contro la cecità. Il camper riparte e arriva anche in città. L’iniziativa è il frutto della collaborazione tra l’Unione italiana ciechi e l’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità. Le visite hanno preso il via oggi e si concluderanno venerdì. Il camper è presente alla rotonda est di Macchitella. Le visite sono previste dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:00. Nel camper verranno effettuate attività gratuite. Domani, le visite saranno condotte dal dottor Gaetano Trainito, oculista e direttore sanitario del poliambulatorio dell’Unione ciechi Caltanissetta. Ci sarà inoltre l’ortottista Alice Mancuso. La prevenzione è fondamentale per evitare lo sviluppo di patologie più gravi.