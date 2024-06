Rinnovo Rsu, Catalano: “Ampia partecipazione dei lavoratori, è un ottimo segnale”

Gela. Sono elevate le percentuali di partecipazione al voto per il rinnovo della Rsu in Eni ma anche tra le fila dei lavoratori Caltaqua e di quelli di aziende dell’indotto di raffineria. Dati che incoraggiano, come spiega il segretario Filctem Rosario Catalano. “Al secondo giorno di votazioni la percentuale ha superato abbondantemente il 50 per cento e in alcune piccole aziende siamo quasi al 90 per cento. Dopo aver eletto quelle del gruppo Enel, le Rsu da eleggere nel resto del comparto energetico territoriale sono circa quaranta, una parte ricoprirà anche il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, dice Catalano.