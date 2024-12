“Royalties da sbloccare ma con soluzioni equilibrate”, Lorefice: “Al tavolo centrodestra assente”

Gela. Una norma, transitoria e che possa sbloccare solo una parte dei trenta milioni delle royalties ancora vincolati, lasciando il resto all’originaria destinazione. È questa, come abbiamo già riferito, la linea indicata dal senatore M5s Pietro Lorefice, nel corso del tavolo istituzionale svoltosi oggi in municipio, tutto rivolto a individuare soluzioni praticabili per superare il dissesto, coprendo i debiti pregressi. Quello di Lorefice è stato inoltre un intervento politico. Non a caso, sottolinea l’assenza del centrodestra. “Il dissesto finanziario sta soffocando la città gravando ancor di più sui cittadini onesti che pagano le tasse. È stata un’occasione importante per ribadire il nostro impegno concreto, sia a Palermo che a Roma, per trovare soluzioni sostenibili e condivise. È fondamentale – spiega – che tutte le forze politiche sane lavorino insieme per il bene della città, ma non posso non notare l’assenza di una parte del centrodestra, oggi in maggioranza sia a livello regionale che nazionale”.