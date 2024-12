Troppi abusivi, “settori del commercio danneggiati”: Trainito, “amministrazione chiude un occhio”

Quello dell’abusivismo commerciale è un neo da tempo presente, che si acuisce quando la crisi si fa maggiormente sentire. “Gli operatori del commercio e del settore floreale, in particolare, sono esasperati. L’abusivismo si manifesta in modo palese e quotidiano, sotto gli occhi di tutti, in mercati, fiere e persino durante eventi importanti. Ci chiediamo – aggiunge Trainito – è possibile che l’amministrazione comunale non riesca a vedere ciò che è evidente a tutti i cittadini? Noi, come rappresentanti delle imprese locali, non possiamo più tollerare questa situazione. Pretendiamo un intervento immediato e concreto. Maggiori controlli sul territorio, sanzioni severe per chi opera illegalmente e un piano di contrasto all’abusivismo che metta al centro la tutela delle imprese regolari. L’abusivismo commerciale non è solo un problema economico, ma anche una questione di legalità e giustizia sociale. Chi lavora rispettando le regole non può essere lasciato solo a combattere una battaglia impari. Invitiamo l’amministrazione comunale ad assumersi le proprie responsabilità e a dimostrare con i fatti, e non con parole vuote, di essere dalla parte di chi contribuisce davvero alla crescita della città. Se non ci saranno risposte concrete e immediate, ci riserviamo di intraprendere ulteriori azioni per tutelare i diritti delle nostre imprese”.