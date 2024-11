Serie C, l’Ecoplast sfida l’Agira per ritrovare i 3 punti

Gela. Fissato per oggi pomeriggio il confronto fra Ecoplast e Agira. A fare da teatro alla sfida fra le due compagini sarà il PalaLivatino, che ha già visto vincere i biancorossi in occasione del match contro l’Avimecc di Modica, battuta 3-0. La seconda giornata di campionato, però, non è andata come sperato. L’Ecoplast ha ceduto col punteggio di 3-1 e ha perso uno degli scontri diretti di questa stagione, considerato che la New Image di Giarre è in vetta al girone a punteggio pieno ed è una delle candidate per la vittoria del campionato e per il conseguente salto di categoria.

I gelesi però, come ci hanno dimostrato nella passata stagione, hanno una grande forza mentale e l’auspicio è che arrivino carichi per la gara di oggi e con tanta voglia di riscattarsi.