Eventi fine anno, Cirignotta: “Amministrazione cambia in corsa le regole”

Gela. L’amministrazione comunale cambia “con un colpo di spugna” il soggetto selezionatore dei progetti per gli eventi di fine anno, finanziati sulla base delle variazioni al bilancio regionale, con un fondo da circa 196 mila euro. Il dirigente di Forza Italia Vincenzo Cirignotta ritiene che l’atto di indirizzo per l’individuazione di una sorta di direttore artistico, chiamato alla selezione degli eventi, vada ritirato. Del provvedimento di giunta abbiamo dato notizia ieri. “In merito alla procedura di selezione delle proposte progettuali, l’articolo 7 dell’avviso pubblico stabiliva quanto segue, “le proposte saranno esaminate da un’apposita commissione interna al servizio cultura, che sarà nominata con atto dirigenziale”. In forza di ciò, la selezione delle istanza pervenute sarebbe stata in capo alla pubblica amministrazione. Con la delibera approvata in settimana invece l’amministrazione con una leggerezza che oserei definire disarmante, adducendo una motivazione poco elegante, tenta di cambiare in corsa le regole del gioco”, dice Cirignotta. Il forzista invita sindaco e giunta ad un passo indietro.