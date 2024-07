Settore ambiente, mancano dirigenti in municipio: nuovo incarico a Collura

Gela. La coperta è corta ma per Palazzo di Città è solo un eufemismo. La dotazione dirigenziale infatti è ridotta ai minimi storici. I pochi rimasti hanno in carico più settori e la macchina burocratica del municipio non può affatto ritenersi a regime, pure in uffici importanti. Il sindaco Terenziano Di Stefano, che ha mantenuto per sé la delicata delega all’ambiente che comprende soprattutto il servizio rifiuti, si affida ancora all’architetto Antonino Collura. Il dirigente già regge le sorti di uffici come quelli della governance Pnrr, dei lavori pubblici, della protezione civile ed è supplente per lo sviluppo economico. Almeno fino al prossimo settembre continuerà ad occuparsi pure di quelli dell’ambiente.