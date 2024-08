Sistema rifiuti, in Comune il piano regionale: trasmessi tutti gli atti

Gela. Il sito locale, con in testa la discarica Timpazzo, è tra quelli strategici nelle politiche di gestione del sistema rifiuti regionale. Del resto, c’è in ballo l’ampliamento proprio della discarica, con due nuove vasche. È uno dei progetti che trova copertura con fondi Fsc, confermati da Palermo. In questi giorni, il commissario straordinario per il completamento della rete impiantistica, il presidente della Regione Renato Schifani, ha trasmesso anche a Palazzo di Città l’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti. In municipio, sono stati inoltrati, oltre al piano con lo stralcio rifiuti urbani, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e la dichiarazione di sintesi.