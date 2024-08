Test positivo per il Gela, 6-1 ad una buona Vigor sempre più vicina al colpo Docente

Gela. Si chiude sul punteggio di 6-1 l’amichevole tra Gela Calcio e Vigor Gela. Entrambe le squadre sono parse abbastanza in forma in vista dei campionati di appartenenza che andranno a disputare. Il sodalizio dei presidenti Scerra e Vittoria disputerà la prima giornata di campionato tra un mese esatto, il 15 settembre. La Vigor, invece, esordirà l’1 settembre in Promozione. La gara si apre con un bel gol di Ficarrotta, servito da un cross di Lo Giudice, assistman anche in occasione della rete successiva, siglata, stavolta, da Savasta, grazie anche ad una grandissima apertura di Matteo Boscaglia. Ad accorciare le distanze ci pensa il giovanissimo Tinnirello, in gol con un destro a giro imprendibile per il portiere Galesi. A seguire due doppiette per i biancazzurri di mister Pensabene, siglate da Vincenzo Manfré e dal giovanissimo Simone Martorana.