Spaccio di droga, in aula carabiniere: “Abbiamo ricostruito contatti con i calabresi”

Il carabiniere sentito in qualità di testimone ha riferito soprattutto dei contatti che lo stesso Nocera avrebbe imbastito con i calabresi, sempre per la droga. I collegamenti si sarebbero rafforzati nel settore dell’allevamento, che in quel periodo pare li accomunasse. Durante la testimonianza, il militare dell’arma si è soffermato in prevalenza proprio sulla posizione di Nocera e su quelle di altri imputati, Gabriele Larocca e Samuele Palmieri. Sono a processo inoltre Giovanni Simone Alario, Jonny Cavallo, Benedetto Curvà, Guido Legname, Luigi Russello e Liborio Tinnirello. Il giudice Fabrizio Giannola valuterà intanto possibili ipotesi di prescrizione per alcuni capi di imputazione. I coinvolti sono rappresentati dagli avvocati Carmelo Tuccio, Flavio Sinatra, Francesco Enia, Nicoletta Cauchi, Giacomo Ventura, Maria Elena Ventura, Giuseppe Cascino e Giovanni Cannizzaro.