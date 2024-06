Sterilizzazioni, Asp blocca interventi: “Manca il necessario per applicare i punti di sutura”

Gela. Ha dell’assurdo, eppure è così. L’Asp di Caltanissetta ha bloccato le sterilizzazioni in città per la mancanza del materiale sanitario necessario per applicare i punti di sutura al termine dell’intervento. La situazione del randagismo in città è sempre più critica e le associazioni ormai stremate lanciano un messaggio al futuro sindaco. Come spiega Giulia Cassaro di “Vira randagia”. Nel periodo estivo è risaputo che le cucciolate, randagie e non, subiscono un’impennata. Per fronteggiare il problema si dovrebbero incentivare le sterilizzazioni dei cuccioli appena nati, a Gela però accade il processo inverso. Le sterilizzazioni prenotate diverse mesi fa e che dovrebbero essere effettuate in questi giorni sono state completamente bloccate dall’Asp.