“Su indennità polemiche inutili”, civici: “Alimentate da chi non vuole finire nel dimenticatoio”

Gela. Solo il tentativo di “non finire nel dimenticatoio”. C’è questo, secondo i civici di “Una Buona Idea”, alla base delle polemiche mosse davanti alla richiesta di aumento delle indennità partita dalla giunta. Il gruppo consiliare si schiera con il proprio riferimento, il sindaco Di Stefano. “Partendo dal presupposto che non ci piace intervenire e alimentare le polemiche inutili. Una considerazione è però necessaria. Ormai, una cosa è chiara, chi perde le elezioni, per paura di finire nel dimenticatoio, piuttosto che fare una analisi della propria sconfitta, cerca di trovare un appiglio per attirare e fare accendere su di sé, per qualche minuto, i riflettori. Allora, come da copione, ogni volta che arriva qualsiasi notizia, i soliti noti e anche qualche new-entry, si buttano a capofitto e questa frustrazione fa molto sorridere. In maniera chiara e precisa – dicono i consiglieri del gruppo – è stato spiegato che sono somme che non incidono minimamente sulle casse comunali. Quindi è inaccettabile la polemica, si continua a cavalcare l’argomento con il solo scopo di apparire”.