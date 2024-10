Prova di forza dell’Ecoplast, 3-0 senza storia contro l’Avimecc Modica

Gela. L’Ecoplast inizia nel migliore dei modi il campionato di Serie C maschile superando, con un netto 3-0 (25-12, 25-16, 25-17), l’Avimecc di Modica. La squadra guidata da Luciano Zappalà ha messo in mostra un gioco convincente e ben orchestrato e ha superato gli avversari con personalità e carattere, dimostrando di essere una formazione competitiva. Il sodalizio locale ha mostrato una coesione di squadra notevole che fa ben sperare i numerosi appassionati alla realtà gelese, che l’anno scorso sono rimasti con l’amaro in bocca dopo la sconfitta in semifinale contro la Gupe.