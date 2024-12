Tassa di soggiorno, prosegue l’iter del regolamento dopo il vaglio della commissione

Gela. E’ sicuramente un provvedimento che ha diviso, fin dall’esordio. Probabilmente, non mancheranno le schermaglie politiche, neppure in aula consiliare. Sta infatti proseguendo l’iter del regolamento per la tassa di soggiorno. La commissione consiliare affari generali ha lavorato sul testo e nelle prossime settimane giungerà all’assise civica. Il sindaco Terenziano Di Stefano e la sua giunta puntano pure su questo aspetto per cercare di risanare un quadro finanziario che in municipio risente, non poco, dell’emergenza dissesto. Il primo cittadino ha da subito difeso l’iniziativa mentre l’opposizione, seppur non in blocco, ha preso le distanze da un regolamento che si ritiene possa nuocere al comparto locale.