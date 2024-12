Tavolo su “Salva Gela”, Licata: “Sindaco ammette incapacità, centrodestra c’è ma distante da giunta”

Gela. Abbiamo riferito del tavolo istituzionale e politico che il sindaco Di Stefano ha indetto per venerdì. Al centro dell’iniziativa, il cosiddetto “Salva Gela”: un provvedimento che permetta al Comune di avere un fondo, statale, da destinare alla copertura dei debiti pregressi, per proseguire lungo la strada del superamento del dissesto. Il sindaco chiama a raccolta i parlamentari del territorio, di ogni ordine e grado, i consiglieri e il presidente del civico consesso. Mette da parte, in sostanza, qualsiasi collocazione di parte. Per il commissario della Dc Giuseppe Licata, già molto critico rispetto al “modello Gela” del sindaco e degli alleati, è invece una sorta di ammissione, politica e amministrativa. “Il tentativo di coinvolgere tutte le forze politiche, indipendente dagli schieramenti, apre di fatto una nuova fase della politica cittadina. Il sindaco, forse inconsapevolmente – dice Licata – non si rende conto che con questa operazione ammette implicitamente l’incapacità politica della sua maggioranza, inadeguata e impotente ad affrontare problemi così rilevanti. Gli ricordiamo che lui non é a capo di una giunta di salute pubblica ma di una coalizione che ogni giorno, ripetutamente e insistentemente, non perde l’occasione per accusare il governo regionale e il governo nazionale”.