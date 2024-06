Tensione elettorale, Donegani: “Teatrino deprimente, si parli dei programmi”

Gela. “Senza il laboratorio Progressisti e rinnovatori si è smesso di parlare di temi e di programmi”. Il gruppo fondato dall’ex parlamentare Ars Miguel Donegani è fuori dai giochi per il ballottaggio, dopo che non si è concretizzato l’apparentamento tecnico sul quale si è lavorato per confluire nella coalizione del candidato Di Stefano. Proprio Donegani ha voluto commentare il clima elettorale piuttosto caldo, reso ancora più aspro dai tanti passaggi di fronte, concentrati quasi esclusivamente in “Alleanza per Gela”, che di fatto si è sfaldata confluendo, in ordine sparso, prevalentemente nella compagine dell’ingegnere Grazia Cosentino, dalla quale i fuoriusciti avevano preso le distanze. Donegani e i suoi, che hanno superato la soglia dello sbarramento, non hanno ancora preso una posizione precisa. Il leader del laboratorio è dirigente di lungo corso del Pd e in campagna elettorale si è richiamato anche ai valori dell’antifascismo. Ha spiegato che tutto il gruppo si muoverà su una linea di “coerenza”. “Mi rincresce evidenziarlo, ma noto un abbassamento evidente del livello del dibattito politico. Se nella prima parte della campagna elettorale si parlava di proposte, temi e programmi, adesso il leitmotiv è la delegittimazione dell’avversario politico, con il ricorso a vignette più o meno satiriche. Si badi bene, non solo da parte dei supporter, ai quali tale modo di fare si potrebbe forse anche perdonare, ma anche da parte di dirigenti di primo piano. Non sarà sfuggito come financo un ex deputato regionale e alcuni consiglieri comunali abbiano condiviso e commentato dei meme satirici sulla candidata avversaria. Stessa cosa è stata fatta anche contro il candidato della fazione avversaria. Entrambi gli schieramenti, a quel punto, si sono difesi spiegando di avere solo replicato alle offese provenienti dalla parte avversa. Insomma un teatrino deprimente”, ha scritto Donegani sul suo profilo facebook.