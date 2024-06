Terapia intensiva, Asp a Pizzardi: “Novanta-centoventi giorni per l’avvio”

Gela. Novanta-centoventi giorni per l’avvio della terapia intensiva al nosocomio “Vittorio Emanuele”? Le indicazioni sono state fornite dal management Asp a seguito di quanto più volte segnalato dall’assessore Antonio Pizzardi, che ha lamentato, insieme all’amministrazione comunale, i troppi ritardi. “Da interlocuzioni formali, sicuramente costruttive e finalizzanti, il manager Ficarra ha riscontrato di fatto le criticità sollevate peraltro riferite a questioni di collaudo finale e che attraverso una sinergia tra i tecnici dell’Eni e di Asp, entro 90-120 giorni la nuova terapia intensiva potrà essere messa a regime”, spiega l’assessore. Erano emersi problemi sul collegamento con la sala operatoria. Ci sarebbe inoltre in atto una procedura per l’individuazione di ulteriore personale. “Si apprende inoltre per vie infomali che è in atto un massiccio reclutamento di personale con un investimento, nei modi previsti dalla legge, di un milione di euro che andrà ad implementare dunque l’organico dell’unita’ operativa di anestesia e rianimazione. Sono certo che la perseveranza e l’attenzione sulle reali problematiche del “Vittorio Emanuele” consentiranno nel medio termine di avere sempre più servizi che possano soddisfare i bisogni di salute del territorio”, aggiunge Pizzardi.