“Una giunta di sinistra non lavora per aumentare le indennità”, PeR: “Revocare la delibera”

Gela. L’aumento delle indennità del sindaco e degli assessori va revocato. Il gruppo del laboratorio “PeR” avanza la richiesta. Abbiamo riportato della richiesta di attingere dal fondo regionale, formalizzata dalla giunta. Le polemiche non mancano. “Buon senso, responsabilità e rispetto per i cittadini che si trovano a pagare le tasse al massimo per via del dissesto finanziario, impone la revoca immediata della delibera che autorizza gli uffici competenti ad aderire all’adeguamento regionale che vedrebbe gli aumenti degli stipendi agli amministratori. Una giunta di sinistra-progressista lavora con la buona politica, i progetti, la richiesta di finanziamenti esterni per cercare di diminuire le difficoltà ai cittadini in un momento di crisi e non lavora per aumentarsi gli stipendi”, dice Miguel Donegani.