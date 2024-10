Gela in trasferta a Trapani in cerca della prima gioia fuori casa. Out per squalifica Sessa

Le aspettative per la sfida di domani sono piuttosto alte. Delle gare giocate in trasferta sinora solo quella di Casteldaccia era, sulla carta, più abbordabile di questa. A dare il verdetto finale sarà, in ogni caso, il terreno di gioco, che ha detto che a questa squadra, in trasferta, manca ancora qualcosina. Più di qualcuno però, ragionevolmente, pensa che sia questione di tempo affinché questa squadra riesca a sbloccarsi anche fuori casa. Che sia un fattore mentale è inequivocabile. Se non fosse così questa squadra soffrirebbe anche in casa, ma finora non è stato il caso. Ospite lunedì a Bar Sport, Salvo Cocimano si è espresso in merito a questo tabù legato alle trasferte non ancora sfatato e ha suonato la carica, affermando che quella di domenica sarà una gara totalmente diversa rispetto a quelle disputate fino a questo momento.

“Non abbiamo assolutamente scuse, da domenica dobbiamo dare una svolta a questo campionato. Non possiamo ripetere quello che abbiamo fatto finora, già da domenica sarà tutt’altra partita, ne sono convinto – ha dichiarato il trequartista biancazzurro – abbiamo perso dei punti importanti e siamo stati bravi e fortunati ad essere ancora a 2 punti, potevano essere anche di più, ma non possiamo più sbagliare. Sappiamo bene che dobbiamo andare a Trapani per vincere”.

Ad arbitrare il match fra Gela e Accademia Trapani sarà Luca Pasqualini dalla sezione di Macerata.