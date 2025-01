Unione Comuni per i finanziamenti, ancora molto da fare: tavolo con il dipartimento regionale

Le incognite sono tante e non di facile soluzione. La riunione indetta dal dipartimento regionale potrebbe servire a individuare possibili strade da intraprendere, in una fase che per il Comune di Gela non è affatto semplice, contraddistinta dal dissesto al pari del Comune di Niscemi. Si attende la selezione del personale esterno destinato all’Unione, che sarà individuato sulla base di una procedura già avviata. Sulla carta, la tempistica generale dovrebbe essere piuttosto contingentata ma in realtà servirà un lasso di tempo ampio per adempiere tutti i passaggi, formali e non. Sicuramente, serve una scossa netta, che dovrà toccare però anche gli uffici regionali, per troppo tempo anestetizzati, almeno rispetto al capitolo Unione dei Comuni.