Enaip, opportunità di formazione per Assistenti familiari: corsi gratuiti con indennità

Gela. L’Ente Enaip di Caltanissetta, diretto da Giuseppe Garuso, ha recentemente annunciato l’avvio di quattro corsi formativi gratuiti per ottenere la qualifica di Assistente familiare, nell’ambito dell’avviso 20/2024. Questa è un’opportunità imperdibile per coloro che desiderano entrare nel mondo dell’assistenza e del supporto domestico, una professione che richiede dedizione e competenze specifiche.

Dettagli del Corso

I corsi si terranno in quattro sedi: Gela, Caltanissetta, Serradifalco e Mussomeli. Sono aperti a tutti i soggetti tra i 18 e i 64 anni che si trovino in una condizione di inoccupazione, disoccupazione o inattività. Il programma non solo offre una formazione approfondita, ma riconosce anche un’indennità di frequenza giornaliera pari a 5 euro per gli allievi.

Benefici Economici

Oltre alla formazione gratuita, i partecipanti che sono attualmente beneficiari di strumenti di sostegno al reddito (SFL) riceveranno un beneficio economico di 350 euro mensili come indennità di partecipazione alle misure di attivazione al lavoro. Questo rappresenta un significativo sostegno per coloro che si impegnano a migliorare le proprie competenze e ad inserirsi nel mercato del lavoro.