Variazioni bilancio in aula, maggioranza alla prova sia sui fondi Eni per il verde sia sul Pef

Gela. In settimana, riprende l’attività del consiglio comunale. In un clima inevitabilmente tracciato dagli aspetti finanziari e dal dissesto, le variazioni di bilancio sono essenziali per importanti capitoli amministrativi. Il presidente del civico consesso Paola Giudice, come preannunciato giorni addietro, ha ufficializzato un’integrazione all’ordine del giorno, previsto per giovedì. I consiglieri infatti saranno chiamati a vagliare variazioni di bilancio, in questi giorni anche sul tavolo della commissione presieduta da Vincenzo Tomasi. Tra i punti inseriti, le variazioni che permettono di sbloccare sia gli interventi di manutenzione del verde, con fondi delle compensazioni Eni (circa 300mila euro), sia l’adeguamento del Piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2024, già transitato dall’assemblea cittadina.