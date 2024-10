Variazioni bilancio, maggioranza compatta: sindaco contro “gli abusi di potere”

Gela. Subito dopo la verifica di maggioranza sui progetti e sulle prossime tappe amministrative, il gruppo che sta con il sindaco Di Stefano si è compattato sulle variazioni di bilancio. Sono passati gli atti per i fondi delle variazioni votate dall’Ars per il PalaCossiga, per le attività di promozione turistica e culturale e per i servizi di protezione civile. Non poteva mancare una certa fibrillazione intorno alla variazione per i fondi dei lavori destinati alla scuola “Solito”. Per il sindaco Di Stefano e per l’assessore Di Dio, l’atto riguarda esclusivamente la copertura da garantire per il prosieguo. Dall’opposizione hanno posto diversi dubbi sull’effettiva fattibilità dell’iter. I consiglieri Cosentino, Di Benedetto e Cavallo, hanno richiamato alcuni pareri degli organi di controllo. Il dirigente Bonfirraro ha confermato la sussistenza del finanziamento. Per la minoranza, “la preoccupazione è che la scuola non riapra più”. I revisori e i relativi pareri sono stati oggetto di una forte contestazione del sindaco, che di recente ha richiamato il collegio “ad estendersi dal fare politica”. “Quello è un abuso di potere”, ha sottolineato il primo cittadino.