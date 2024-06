A processo con l’accusa di violenze sulla moglie, imputato assolto al termine del giudizio

Gela. L’accusa era di maltrattamenti e violenze a danno della consorte durante il periodo del loro rapporto matrimoniale, poi interrotto. Il giudizio si è però concluso con l’assoluzione per un cittadino romeno che per anni ha vissuto in città. La decisione è arrivata dal collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Marica Marino. La procura, attraverso il pm Lucia Caroselli, ha evidenziato elementi ritenuti determinanti per individuare la responsabilità dell’imputato. La richiesta di condanna era di quattro anni e due mesi di reclusione.