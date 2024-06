Cosentino completa la giunta: ci sono anche Gnoffo, Cascino e Scicolone

Gela. Si è chiuso il termine per la presentazione delle liste complete con l’indicazione degli assessori delle due coalizioni rimaste in lizza per Palazzo di Città. Qualche novità si registra pure tra le fila del patto largo moderati-centrodestra. L’ingegnere Grazia Cosentino, oltre agli assessori già designati, aggiunge nella squadra di governo la forzista Nadia Gnoffo (indicata ieri sera dal partito), il cuffariano Vincenzo Cascino (consigliere comunale uscente che ha contribuito a costruire la lista Dc che ha ben figurato in termini di numeri) e Daniele Scicolone, dipendete Eni indicato tra gli assessori.