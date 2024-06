Incontro Di Stefano-Donegani, si valuta apparentamento: nella squadra Altamore, Caci e Franzone

Gela. L’incontro c’è stato questa mattina. Il candidato a sindaco Terenziano Di Stefano ha visto il leader del laboratorio “PeR” Miguel Donegani. Si è discusso di un progetto amministrativo e di punti tematici. L’opzione di un apparentamento tecnico tra la lista del laboratorio e la coalizione di Di Stefano sarà valutata da entrambe le parti fino a domani, quando scade il termine ultimo per la definizione. “Solo un apparentamento tecnico, non abbiamo chiesto nessun assessorato. Ci è stato chiesto di valutare la possibilità prevista dalla norma”, dice Donegani. Potrebbe essere un riavvicinamento dopo che le strade si erano divise, al termine dell’agorà politica. “Siamo coerenti e sicuramente non saremo mai a sostegno di un progetto di centrodestra. Probabilmente, lo sa anche l’ingegnere Cosentino e non sono stato contattato da nessuno del suo gruppo”, aggiunge Donegani. Una conferma in tal senso arriva anche dal candidato a sindaco Di Stefano.