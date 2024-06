Anch’io sono la Protezione Civile, via alle iscrizioni al campus Procivis

Gela. C’è tempo fino al 16 giugno per potersi iscrivere al campus della Procivis . Basta inviare un email a [email protected] manifestando interesse di iscrizione. Nella domanda dovrà essere allegato oltre al nominativo del bambino o della bambina un documento valido di riconoscimento del genitore o tutore con relativo numero di telefono. E’ possibile, inoltre, recarsi di persona dalle 16.00 alle 19.00 presso la sede della Protezione Civile – Pubblica Assistenza Procivis in via Ossidiana 23 per effettuare l’iscrizione o chiamare allo 0933.938312 Cell. 3349873588.