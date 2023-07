GymCampus per tutti, lo sport attraverso inclusione e solidarietà

Gela. Gymcampus X Tutti è stato organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia e Sport e Salute, dal 9 al 15 luglio. I 55 partecipanti si sono radunati in un resort ragusano per sperimentare un nuovo modo di fare sport.

Un modo di fare ginnastica diverso che abbraccia la disciplina sportiva in tutte le sue mille sfaccettature compreso l’inclusione. Per questo motivo a campus hanno partecipato anche atleti disabili ed Ucraini.

Tra le tante attività svolte anche attivazione generale con la musica, percorsi motori con varie stazioni e varie difficoltà, giochi motori e tradizionali, esercizi di collaborazione e coreografie, esercizi tipici della disciplina della ginnastica, Rope Skipping con esercizi singoli e di gruppo, percorso vita all’interno del parco, giochi in piscina e in spiaggia.

Lo staff Tecnico composto da Jlenia Cosenza, Ester Greco, Sofia Serralunga, Stella Vittorio, Laura Melilli ha collaborato con Il direttore del campo Valter Miccichè, e il collaboratore nazionale della GpT Pietro Natalicchio per regalare una settimana intensa di lavoro e divertimento utile nella formazione globale di ogni singolo individuo che ha potuto fare tesoro di tutte queste esperienze.



Tutti gli atleti al termine della settimana hanno concluso con un piccolo saggio mostrando alcune delle attività svolte, davanti gli occhi attenti del presidente regionale della Federazione Ginnastica d’Italia, Vincenza Limoli che si è congratulata con ogni singolo ginnasta consegnando un attestato di partecipazione.