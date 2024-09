Area di crisi, “agire subito per non perdere i fondi”: accordo di programma sarà rinnovato

Il sindaco, in video-collegamento, ha preso parte al confronto insieme all’assessore Franzone. Le prossime settimane, quindi, saranno decisive per il rinnovo dell’accordo di programma e per non perdere gli stanziamenti concessi ad un’area di crisi che annovera oltre venti Comuni ma con Gela capofila. Di Stefano ha insistito sulla centralità di un percorso di “animazione” teso a coinvolgere il territorio. “Portiamo il tavolo a livello locale”, ha aggiunto. Le risorse già stanziate dai ministeri e dalla Regione non sono in discussione: è fortemente in dubbio però l’idoneità attuale di una legge come “la 181” sulla quale si fondano tutti gli iter. “Si potrebbero integrare altri strumenti”, è stato osservato dagli uffici ministeriali. Dirigenti e funzionari regionali sono inoltre convinti che molto non abbia funzionato. “Ci sono pochi progetti e non si riesce ad impegnare l’intero budget”, hanno riferito. Il sindaco, al pari di quanto fatto in parlamento dal senatore Lorefice, non ritiene per nulla efficiente un sistema che “costringe le imprese ad attendere tempi lunghi prima di risposte sulle proposte di investimento”. Tutte le parti si rivedranno nel corso di un nuovo incontro. Per ora, la priorità va al rinnovo dell’accordo di programma. A dieci anni dal protocollo d’intesa che sancì la riconversione della raffineria, il capitolo degli investimenti agevolati, alternativi a quelli di Eni, riporta un segno in profondo rosso.