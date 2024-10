Area di crisi, va evitato il flop: incontro con Urso, “accordo sarà prorogato”

Ad oggi, i circa ventidue milioni di euro a disposizione per investimenti nell’area di crisi non sono mai stati utilizzati. L’accordo, prorogato in precedenza, scade ad ottobre. “Per noi, il superamento delle difficoltà che il nostro territorio sta vivendo è una priorità assoluta. Siamo soddisfatti degli impegni che il governo Meloni ha preso per Gela e il suo circondario, e insieme vigileremo affinché ogni risorsa destinata al territorio venga impiegata in maniera efficace e senza sprechi”, concludono Scuvera e Russo. Anche la misura disposta dalla legge 181 per le agevolazioni alle imprese interessate ad investire andrebbe rivista in profondità. Al momento, dopo due avvisi coordinati negli anni da Invitalia, solo un unico progetto è arrivato a conclusione.