“Argo-Cassiopea”, Butera non ci sta: Zuccalà sui social, “impugneremo il decreto royalties”

“Mi piacerebbe sapere quali criteri sono stati adottati o a quale tavolo delle trattative Butera non è stata invitata. Un gasdotto che interessa per lo più gli 8 chilometri di costa della nostra Butera e molto meno per le altre città. Il territorio più vasto 300 km², ove le migliaia di fascicoli aziendali, strade di campagna, strutture turistico-alberghiere, lo spopolamento, l’incuria decennale delle strade provinciali, necessitano di interventi immediati e rinviati da troppo tempo. Il territorio più vasto della provincia dopo Caltanissetta non può essere trattato in tal modo. Rassicuro tutti i politici e la deputazione che di certo non oso pensare che il requisito primario della spartizione sia stato la valenza elettorale di ogni singola città e sono certo che la classe politica eticamente formata nel fare opererà per il giusto riconoscimento dei diritti inosservati. Butera – ha scritto sui social – darà battaglia nelle sedi opportune e con tutti i mezzi che la legge ci offre, affinchè non sia perpetrato alcun danno economico nei confronti di una comunità ormai da troppo tempo dimenticata. Annuncio che l’amministrazione impugnerà il decreto chiedendo da subito la sospensiva di ogni provvedimento e il sequestro preventivo delle somme da parte della magistratura. Ancora una volta Davide contro Golia”.