“La mia porta è aperta pure all’opposizione”, Di Stefano: “Saranno sempre convocati sui temi”

Gela. I disservizi idrici sono una costante in questo periodo e tanti quartieri fanno fatica a rientrare in una consuetudine perlomeno ordinaria. In settimana, il sindaco Di Stefano e il presidente dell’Assemblea territoriale idrica Conti hanno incontrato i riferimenti di Caltaqua e Siciliacque. Nei prossimi giorni, inoltre, dovrebbero esserci nuove riunioni, anche in sede di prefettura. L’opposizione consiliare non ha gradito la mancata convocazione degli esponenti del civico consesso. I consiglieri che non si rivedono nella maggioranza hanno parlato di un “modus operandi” del sindaco che va rivisto. Il primo cittadino, però, non pare intenzionato a tirare la corda più del necessario. “Mi dispiace che ci sia stata questa reazione dell’opposizione – spiega – è mancata una convocazione dei consiglieri perché era una riunione che ho richiesto all’Ati su aspetti tecnici e organizzativi. La mia porta non è mai chiusa. E’ aperta a tutti. Ci sono stati consiglieri che si sono sofermati mentre era in corso l’incontro”. Di Stefano attende il monotematico sui disservizi idrici, chiesto proprio dalla minoranza, al fine di un faccia a faccia con l’aula.