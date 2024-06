Arte e mare per il “Don Milani day”: evento finale per tutti i progetti conclusi

Gela. Giornata all’insegna dell’arte e del divertimento ieri in occasione del “Don Milani Day”. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, ha visto il mare al centro del progetto, con tutte le sfaccettature che esso può avere.

Si è trattato di una giornata di chiusura per le varie attività laboratoriali e per i vari progetti condotti dall’istituto nel corso dell’anno scolastico.

“È un momento di consapevolezza e di identità della scuola – afferma la dirigente Viviana Aldisio – serve a far nutrire ai ragazzi un senso di appartenenza, importantissimo da un punto di vista della loro formazione civica e sociale”.

In virtù della creazione di pannelli con l’uso del sale colorato, i ragazzi hanno anche acquisito tecniche che possiamo vedere in occasione di eventi importanti, fra tutti la celebre infiorata di Noto.