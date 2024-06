Ato rifiuti, approvato il bilancio: rimane nodo compostaggio, Conti “se ne discuta in assemblea”

Gela. In attesa di comprendere quale sarà l’esito elettorale in città e in un altro centro importante della zona sud della provincia come Mazzarino, l’assemblea dei sindaci dell’Ato rifiuti Cl2 in liquidazione ha approvato il bilancio 2022. Era l’atto finanziario maggiormente rilevante nella gestione di un ambito, nei mesi spesso al centro di tante polemiche, con il blocco dei sindaci che ha più volte spinto per arrivare a discutere della possibile revoca del commissario Giuseppe Lucisano e del passaggio di rapporti e asset alla Srr4, così da porre fine alla liquidazione. Il bilancio è passato in presenza del sindaco Lucio Greco (il Comune di Gela ha la quota maggiore), del primo cittadino niscemese Massimiliano Conti e del rappresentante del Libero Consorzio di Caltanissetta. Gli altri sindaci invece non hanno presenziato. La tenuta finanziaria di un Ato ormai da anni in liquidazione è tra i punti che sono stati richiamati dai sindaci, convinti che si debba chiudere prima possibile la fase di liquidazione, ritenuta fin troppo onerosa. Il commissario Lucisano e il sindaco Lucio Greco hanno invece ribattuto, in più sedi, sottolineando l’esigenza di rispettare quanto previsto dalla normativa in materia. Con il bilancio approvato, rimane però ancora il peso dell’impianto di compostaggio fermo. La ripartenza, dopo il dissequestro, era in programma per gennaio. Almeno due danneggiamenti con il fuoco hanno bloccato tutto. Ad oggi, il sistema di Brucazzi non è ripartito. Il commissario aveva riferito di attività di intervento per il ripristino, non semplice. E’ stato chiesto un incontro tecnico in Regione e nelle scorse settimane c’è stata la visita della commissione d’inchiesta parlamentare sul ciclo dei rifiuti.