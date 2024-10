Basket Gela tenta di riscattarsi dopo la sconfitta all’esordio, domani match contro Capo d’Orlando

Gela. Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione del Gela Basket. Tra le mura amiche del PalaLivatino, la squadra allenata da coach Bernardo è stata sconfitta dall’Alfa Catania, corazzata del girone eliminata in finale playoff, nella passata stagione, dal Basket Academy Catanzaro. Risultato finale di 77-68 per gli etnei, che con una gara giocata ad altissimo livello e dominata dall’inizio alla fine hanno regolato i biancazzurri. Non sono riusciti a spegnere, però, l’entusiasmo di un palazzetto gremito di appassionati, che hanno sostenuto la squadra dal primo al quarantesimo minuto. Domani a Capo d’Orlando, la rosa di coach Bernardo ha l’obbligo di riscattarsi e ripartire dopo la prima gara. Da attenzionare particolarmente Lazar Vujic ed Elia Sidoti, che hanno messo a referto, nel debutto in C, rispettivamente 24 e 18 punti. Un totale di 42 punti combinati che, purtroppo per gli orlandini, non è bastato alla Nova Basket per battere la Dierre di Reggio Calabria. Motivo per cui anche l’ostica squadra di casa darà il 100% e lotterà per regalare il primo sorriso ai propri tifosi.