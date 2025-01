Bilancio base di tutto, “entro febbraio”: “Impegni precisi agli assessori e alla burocrazia”

Gela. Bilancio stabilmente riequilibrato, organizzazione della macchina comunale, Ghelas e le priorità che ogni settore deve mettere in campo nell’arco di questo nuovo anno, a partire dal primo scorcio. Questa mattina, come abbiamo riferito nei giorni scorsi, era in programma un vertice in municipio, per dettare l’ordine degli impegni amministrativi, burocratici e politici. Allo stesso tavolo, il sindaco Di Stefano, la sua giunta, il segretario generale Curaba e i dirigenti. Le prospettive, nell’immediato, non cambiano. La tabella di marcia passa dal bilancio, che per il primo cittadino va trasmesso ai revisori e poi al consiglio comunale, non oltre fine febbraio. Un’organizzazione degli uffici municipali più coerente alle attuali esigenze dell’ente è un altro aspetto portato all’analisi di tutti i presenti. C’è chiaramente il contratto della Ghelas multiservizi che va definito e finalizzato. “A tutti gli assessori – sottolinea il sindaco – ho chiesto punti fattibili e che possano incidere nei loro settori e per la città. Tutto ovviamente va visto nell’ottica delle possibilità di bilancio”. A fine gennaio, al massimo, gli assessori dovranno avanzare gli obiettivi da raggiungere. I cambi in corsa nel governo locale, allo stato, non sembrano impellenti. Il sindaco vuole dare alla città anzitutto risultati pratici, iniziando dalla base: il bilancio nel percorso per superare il dissesto.