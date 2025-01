Visita FdI al commissariato di polizia, “con le forze dell’ordine”: Cavallo, “risultati da Scuvera”

Il consigliere comunale del partito Sara Cavallo, a sua volta presente, condivide in pieno la linea del deputato regionale. Ricorda soprattutto quanto fatto per un settore essenziale come quello agricolo. “Grazie all’impegno del governo regionale e del nostro deputato, Salvatore Scuvera, è stato ottenuto un importante finanziamento che consentirà di garantire risorse idriche indispensabili per la coltivazione e gli allevamenti. Settori che, purtroppo, negli anni passati sono stati trascurati, lasciando l’agricoltura in uno stato di crisi profonda. Questo risultato – dice Cavallo – rappresenta non solo una svolta per la rinascita di un comparto essenziale per il nostro territorio, ma anche una chiara dimostrazione di attenzione verso altre tematiche e progetti strategici che mettono al centro il futuro della città e delle sue eccellenze”.