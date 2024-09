Bilancio, cronoprogramma per le attività: “Scadenze precise anche se ci vorrà più tempo”

Gela. Entro una settimana dovrà essere delineato un “cronoprogramma” di tutte le attività che devono poi condurre al bilancio stabilmente riequilibrato. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha posto questa condizione, durante il tavolo che ha convocato, questa mattina, proprio per monitorare il percorso verso lo strumento finanziario, ormai essenziale in una situazione di dissesto del municipio. Sono stati completati i riaccertamenti per il 2023. Altre tappe saranno il trasferimento della cassa e dei debiti fino al 2021 alla commissione straordinaria di liquidazione (potrebbe avvenire entro metà ottobre) e la definizione degli atti propedeutici al bilancio. “Ho chiesto, ancora una volta, massima trasparenza e celerità – sottolinea il sindaco – ci devono essere date precise e se ci vorrà più tempo di quello preventivato, sarà comunque importante avere periodi ben definiti”. Il primo cittadino, in diverse occasioni, ha indicato che la bozza del bilancio avrebbe potuto essere disponbile entro fine ottobre. Potrebbe non essere così, qualora fosse necessario andare oltre questa scadenza. Gli uffiic finanziari, al parti di quelli degli altri settori, risentono della carenza di personale. “Se ho indicato quel periodo – continua – l’ho fatto dopo essermi consultato con il dirigente e con il segretario generale, oltre che sulla base dei report che vengono inviati dalla società esterna”. Negli scorsi giorni, Di Stefano era stato parecchio esplicito verso i revisori dei conti, che ha convocato al tavolo odierno. Teme infatti che possano “fare politica” piuttosto che adattarsi al loro ruolo di controllo. Riflessione emersa a seguito di quanto riferito dagli stessi revisori in commissione bilancio, ipotizzando tempi più lunghi per il bilancio.