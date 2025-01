“Bilancio priorità anche del consiglio”, Giudice: “Amministrazione ha fatto tanto”

Gela. Il punto lo farà da subito con il sindaco Di Stefano, al rientro a pieno regime dopo la pausa festiva che il consiglio comunale ha comunque affrontato con diverse sedute di fine anno. Il presidente dell’assemblea cittadina Paola Giudice è in costante contatto con Di Stefano, anzitutto per definire il timing degli atti finanziari. “Il bilancio stabilmente riequilibrato è una priorità dell’amministrazione comunale ma anche mia e del consiglio comunale. Come presidente del civico consesso – dice Giudice – spero che l’intero consiglio possa partecipare al dibattito sugli atti finanziari e sul bilancio. Da consigliere di maggioranza non posso che constatare il fatto che il gruppo a supporto del sindaco ha i numeri per approvare atti fondamentali. Da presidente dell’intero consiglio spero che ci sia un dibattito che coinvolga maggioranza e opposizione, al completo. Nessuno chiede un voto a prescindere. Avere però un dialogo su posizioni differenti è molto importante. L’opposizione fa bene eventualmente a criticare o a porre idee differenti. Auspico che questo si faccia in aula, alla presenza di tutti. Gli atti finanziari e il bilancio sono provvedimenti che riguardano l’intera città. Non parliamo di atti politici”. Il presidente ha scelto il Movimento cinquestelle a supporto del sindaco. Durante l’amministrazione Greco ha rappresentato l’opposizione di sinistra. “Nel Movimento cinquestelle ho ritrovato obiettivi di politiche sociali e chiaramente mi rivedo sempre nelle posizioni di sinistra – continua – il rapporto con il sindaco è ottimo. C’è un costante dialogo. Lo stesso accade con i civici di “Una Buona Idea”, con i quali non mancano le convergenze. Il Pd? Devo dire che durante l’amministrazione Greco ero molto distante dalle loro posizioni, soprattutto quando decisero di sostenere quel progetto amministrativo. Ora, invece, sappiamo perfettamente di far parte della stessa coalizione e da parte loro c’è un contributo importante. Non dimentichiamo inoltre quello che hanno fatto i deputati locali. Ci sono stati contributi essenziali per la nostra città e molto lo dobbiamo all’onorevole Di Paola. Anche con lui il dialogo è continuo. C’è un forte interesse per la nostra città e questo è sempre positivo. Il bilancio stabilmente riequilibrato permetterà all’amministrazione di dare servizi e di ridurre le tasse”.