Bilancio, tempi più lunghi? Di Stefano: “Revisori non facciano politica, pronto a denunciare”

Gela. E’ stato ripetuto pure nel corso delle ultime interlocuzioni di maggioranza, formali e informali. Quello del bilancio stabilmente riequilibrato è “il tema dei temi”. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha avuto incontri ministeriali a fine agosto, su questo versante. Senza la strumento finanziario, il dissesto non può essere affrontato con tutti i crismi che richiede. In settimana, la commissione consiliare bilancio, al fine di sviluppare approfondimenti, ha sentito in audizione i revisori dei conti. I tre professionisti hanno spiegato che i tempi per arrivare al bilancio potrebbero essere più lunghi di quelli annunciati dal primo cittadino, convinto che si possano avere risultati pratici entro fine mese. Una valutazione, quella fornita dai revisori, che per il primo cittadino è fonte di profonde riflessioni sul loro operato. “Vorrei capire – dice il capo dell’amministrazione – se i revisori fanno politica, così li tratterò da politici, oppure se svolgono il loro ruolo sulla base delle competenze previste dalla legge, in questo caso li tratterò come revisori. Il loro ruolo prevede di rilasciare pareri, favorevoli o non favorevoli, sugli atti. Non mi risulta che debbano esprimersi sulla tempistica del bilancio, perché questo significa fare politica. Creare preoccupazioni nelle commissioni, ribadisco, è fare politica. I revisori non sono pagati dal Comune per fare attività politica”. Il piglio di Di Stefano non fa presagire un dialogo privo di perturbazioni, in una fase assai delicata per il municipio. Il primo cittadino, rapportandosi costantemente con il segretario generale, con il dirigente al bilancio e con gli uffici del settore finanziario, ormai da settimane sta monitorando tutto il percorso che dovrebbe portare alla bozza del bilancio stabilmente riequilibrato.