Blitz antidroga in provincia di Varese, giovane gelese arrestata in città: ora gli interrogatori

Varese. Gli interrogatori sono fissati nei prossimi giorni. Un’operazione antidroga è stata coordinata dai pm della procura di Varese e ha avuto propaggini anche in città, con l’attività dei militari del reparto territoriale. Infatti, negli scorsi giorni, i militari dell’arma hanno arrestato una venticinquenne, Dalila La Rosa, che si trovava proprio in città, pare in visita ai familiari. L’inchiesta ha coinvolto il convivente, Matteo Molina (35 anni) e un cinquantacinquenne, Pasquale De Matteo, campano ma residente in provincia di Varese. I tre sono accusati di aver organizzato una rete dello spaccio di droga, destinata alle piazze del varesotto, soprattutto nelle zone del luinese e della Valcuvia. Circa un chilo di cocaina è stato sequestrato. Sembra che altri cinquecento grammi fossero già stati venduti.