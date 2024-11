Camera Commercio, oltre gli steccati: Orlando, “merito a Mancuso e al governo per la stabilizzazione”

“Dopo oltre vent’anni si dà qualche certezza a questi lavoratori, ex articolisti – precisa – ho saputo dell’approvazione della norma e ringrazio Mancuso e il governo regionale per l’attenzione che hanno mostrato. E’ sicuramente un passo che va verso la dignità degli operatori che hanno sempre assicurato il servizio, pur non avendo mai vere certezze, anzitutto negli uffici locali”. L’esponente dem, in questo frangente spesso in controtendenza rispetto alla linea dell’amministrazione Di Stefano, prende atto del valore di quanto deciso dall’Ars e supportato dai forzisti.