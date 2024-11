Biundo: “Orlando dimostra maturità, politica del fare di Mancuso oltre gli schieramenti”

Gela. Le novità che arrivano dall’aula dell’Assemblea regionale, con l’approvazione delle variazioni nella manovra, aprono scenari politici, in città, piuttosto inaspettati. Il governo regionale, come indicato dal parlamentare FI Michele Mancuso, si è fatto carico di stanziare i fondi per stabilizzare il personale della Camera di Commercio, per gli uffici di Caltanissetta e Gela. Una scelta che ha aperto un varco, oltre i partiti. Il capogruppo consiliare dem Gaetano Orlando ha in modo manifesto appoggiato il passo del governo Schifani e dell’azzurro Mancuso, con i forzisti all’opposizione della giunta Di Stefano. Ancora più esplicito è il capogruppo di Forza Italia, in consiglio comunale, Antonino Biundo.