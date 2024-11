Videosorveglianza pubblica, sarà implementata: progetto esecutivo approvato in via tecnica

Gela. I fondi erano già stati riconosciuti dal Ministero dell’interno con il Poc “legalità” 2014-2020. Circa 250 mila euro per rafforzare il sistema pubblico di videosorveglianza. Gli uffici del settore comunale lavori pubblici hanno concluso la fase di approvazione in via tecnica del progetto esecutivo, affidato all’ingegnere Orazio Marino. E’ stato messo nero su bianco e l’assenso definitivo è sintetizzato nell’atto appena rilasciato, sottoscritto dal rup Antonino Collura. In questo modo, verrà implementato il sistema già in essere, per rafforzare la prevenzione e limitare azioni criminali in punti molto delicati del perimetro cittadino. Il sindaco Di Stefano, a sua volta, di recente, ha sottoscritto il patto per l’attuazione della sicurezza urbana, in sede di prefettura.