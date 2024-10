“Comandatore ha tutti i requisiti per l’Oiv”, Di Stefano: “Se ci sarà bisogno valuteremo”

Gela. Richieste formali per una verifica non ce ne sono ma già poche ore dopo la pubblicazione del provvedimento di nomina dell’avvocato Anna Comandatore, indicata come componente dell’Organismo indipendente di valutazione, si sono susseguiti gli approfondimenti informali condotti da esponenti di forze politiche che non hanno gradito la mossa del primo cittadino Terenziano Di Stefano. L’avvocato Comandatore è regolarmente iscritta nell’elenco ministeriale per l’accesso all’Oiv. L’avviso pubblicato da Palazzo di Città non prevede un termine minimo di presenza. C’è chi ritiene invece che servano almeno sei mesi, cosa che non consentirebbe al legale di ricoprire l’incarico. “Partiamo dal presupposto che l’avvocato Comandatore ha tutti i requisiti previsti dalle legge per stare nell’elenco ministeriale per l’Oiv. Questo è assodato – dice il sindaco – l’avviso viene pubblicato sulla base di quello che prevede il ministero. L’elenco dei nominativi degli idonei viene trasmesso proprio sulla base di quei requisiti. Altrimenti, parleremo di un falso che non esiste”. Di Stefano conferma che la nomina è avvenuta “sulla base del curriculum e dell’esperienza amministrativa dell’avvocato Comandatore”.