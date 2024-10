“Campo largo? In città spurio con civici alias Mpa”, Cafa’: “Di Paola interessato alla sua carriera”

Gela. Il centrosinistra locale che ha sostenuto il progetto del sindaco Di Stefano non può essere la base per un “campo largo” in salsa cittadina né per lanciare la corsa alla presidenza della Regione del parlamentare Ars Nuccio Di Paola. L’esponente di Sinistra Italiana e del laboratorio PeR Paolo Cafa’ lo conferma, riferendosi al dibattito in corso anche sui rapporti con i renziani di Italia Viva. “Il dibattito consiliare e politico di questi giorni è incentrato a definire rapporti e interlocuzioni in seno al cosiddetto campo largo, che non c’è e non può esistere se per campo largo si intende una ampia coalizione che comprenda Iv o Azione, che non ne possono fare parte per la loro incoerenza e inaffidabilità politica. Ma il problema – dice Cafa’ – non è tanto il campo largo, che è una invenzione semantica per aggregare soggetti tra loro diversi, quanto il cosiddetto campo ristretto spurio e locale in cui si sono rinchiusi il Pd, i civici di “Una Buona Idea”, alias Mpa mascherato, e il M5s, che ufficialmente nel corso del ballottaggio del 23 e 24 giugno 2024 non si sono voluti apparentare con nessuno, nemmeno con chi è parte integrante del centrosinistra, come “PeR” e Sinistra Italiana, salvo poi stringere rapporti ad personam con l’avversario politico dietro promesse e prebende, vincendo con escamotage ed inganni. Allora, prima di pontificare sui campi larghi o ristretti bisognerebbe avere l’onestà intellettuale di fare outing, autocritica, e chiedersi se si è di sinistra e coerenti, quindi meritevoli di costruire recinti ovvero opportunisti”.