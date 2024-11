Come già a Gela Versalis dismette a Priolo e Siracusa, delegazioni locali alla mobilitazione

“Le conseguenze del piano Eni Versalis sulla Sicilia saranno drammatiche e auspicavamo che per scongiurarle si facesse quadrato, ma constatiamo che così non è. La chiusura dei cracking, ormai tutti di Eni e tutti posizionati al sud, segna la fine della chimica di base per il paese. Anche se Eni non licenzierà nessun dipendente, ma lo trasferirà come già fatto nel 2014 a Gela, stessa cosa non si può dire per le aziende collegate. Siamo preoccupati per un ulteriore impoverimento del tessuto industriale siciliano”, hanno sapere le segreterie sindacali di Filctem e Uiltec.