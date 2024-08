“Commissioni e Unione, intesa sarà rispettata”, Biundo: “FI con la città, 90mila euro per PalaCossiga”

Gela. Commissioni consiliari e Unione dei Comuni sono capitoli, in programma questa sera all’assise civica, pare destinati a non intaccare la politica dell’equilibrio tra maggioranza e opposizione inaugurata dal sindaco Di Stefano e dai suoi alleati. “Non penso ci saranno variazioni – dice il forzista Antonino Biundo – c’è un accordo e credo che sarà rispettato”. Non dovrebbero esserci mosse a sorpresa. Il consigliere di Forza Italia è fra i più esperti tra gli scranni d’aula e fa capire che in questa fase non ci saranno scossoni. “Lo spirito collaborativo di questa amministrazione è un punto di partenza molto importante, a mio modo di vedere – continua – dobbiamo agire sul presupposto che bisogna lavorare per la città. Fino ad oggi, questo territorio ha ricevuto ben poco. Maggioranza e opposizione, se ci sarà la volontà di non alzare steccati, possono fare finalmente qualcosa di buono. Come diceva Carmelo Casano, siamo gelesi e se non ci pensiamo noi alla città nessuno lo farà”. Nell’area del centrodestra, al momento, Biundo non vede clamorosi colpi di scena. “E’ una fase particolare, siamo nel dopo amministrative – precisa – tanti partiti non hanno ancora fatto valutazioni approfondite. Come Forza Italia, siamo in attesa di un incontro. Il nostro deputato Mancuso, in questo periodo, è molto impegnato con i lavori dell’Ars e da un suo emendamento la città riceverà circa novantamila euro per gli interventi al PalaCossiga, abbiamo informato il sindaco. Penso che un incontro di tutto il centrodestra, magari a breve, possa essere utile”.