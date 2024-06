Conclusa la tornata elettorale per il rinnovo Rsu, Filctem e Uiltec soddisfatte dell’esito

Gela. Si è conclusa la tornata elettorale per il rinnovo Rsu in diverse aziende del territorio, ad iniziare da Eni. Per la Filctem-Cgil, come spiega il segretario Rosario Catalano, “continua il buon andamento della Filctem Cgil provinciale. Dopo aver effettuato lo spoglio per il rinnovo della Rsu nelle aziende del gruppo Eni, di Caltaqua e di altre aziende dell’indotto gelese, la Filctem si aggiudica il 40 per cento delle Rsu sul totale degli eletti. Su 1064 schede scrutinate, la Filctem Cgil si conferma il primo sindacato nella provincia di Caltanissetta. Quattro Rsu in Bioraffineria di Gela di cui 2 Rlsa, 3 in Enimed di cui 1 Rlsa, 3 in Enirewind di cui 1 Rlsa, 2 in Eni support e function di cui 1 Rlsa, 2 in Caltaqua e 2 in Ecorigen di cui 1 Rlsa. Questi il verdetto emesso dalle urne”. Quattro le organizzazioni sindacali che si sono confrontate per ottenere i seggi nelle aziende oggetto della competizione elettorale, la Filctem Cgil, la Femca Cisl, la Uiltec Uil e la Ugl Chimici, mentre i settori contrattuali sono quelli dell’energia e petrolio privato e del gas acqua. Diego Giuseppe Pirrè è il candidato più suffragato con 62 preferenze nel cluster più impegnativo, quello della Bioraffineria di Gela, su una platea di 423 schede scrutinate, mentre nelle altre aziende vengono confermate e in alcuni casi aumentati il numero delle Rsu Filctem. Oltre a Pirrè risultano eletti Fabio Valenza, Ernesto Sala e Lorenzo Siracusa in Bioraffineria; Nicola Di Caro e Luca Salinitro gli eletti nel seggio di Eni Support & Function; Pino Cutruneo, Felice Libiano e Salvatore Iacono gli eletti in Enimed; Giuseppe Tandurella, Guglielmo Allibrio e Salvatore Veneto gli eletti in Enirewind; Giovanni Damaro e Luana Calvo gli eletti in Ecorigen; Ivan Immordino e Sonia Muzio gli eletti in Caltaqua.

“La strepitosa partecipazione con oltre il 95 per cento dei votanti, dimostra ancora una volta che andiamo nella giusta direzione per rappresentare gli interessi dei lavoratori e salvaguardare il lavoro sul territorio. Il lavoro di squadra premia la Filctem Cgil in linea con i risultati nazionali dello scorso mese nel settore elettrico, che ci hanno permesso di eleggere due Rsu nel seggio di Caltanissetta-Enna. Adesso bisogna lavorare per dare strumenti alle neo Rsu-Rlsa al fine consolidare gli assetti industriali e valorizzare le professionalità dei lavoratori”, aggiunge Catalano.