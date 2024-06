Perde una causa e diventa vittima di stalking. “Dammi 30mila euro o ti finisce male”

Ma la situazione non cambia. L’uomo continua ciclicamente a perseguitare il legale, attaccandosi al citofono di casa e seguendolo per le vie della città.

Ogni volta il professionista chiama i Carabinieri, ma ad oggi per l’uomo non è scattato alcun provvedimento restrittivo, nonostante le diverse denunce presentate.

“Io non ce la faccio più – racconta l’avvocato – ho paura per me e per la mia famiglia. Non viviamo più, cerchiamo di uscire di casa il meno possibile e quando lo facciamo, l’ansia ci travolge e ci guardiamo attorno ad ogni passo”.

“Nonostante le tante denunce – continua – contro quest’uomo non è stato emesso alcun provvedimento e lui si sente libero di tormentarmi indisturbato. Cosa dobbiamo fare per avere giustizia – conclude – aspettiamo che faccia del male a me o a qualcuno della mia famiglia? Serve una tragedia per far sì che questa storia finisca?”.